  • الإثنين 18

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. ” العرفج ” : أقترح أن تكون فاتورة المياه باسم الزوجة

بالفيديو.. ” العرفج ” : أقترح أن تكون فاتورة المياه باسم الزوجة

بالفيديو.. ” العرفج ” : أقترح أن تكون فاتورة المياه باسم الزوجة
نايف السالم(صدى):

قدم الكاتب الشهير، أحمد العرفج، اليوم الاثنين، اقتراحًا بضرورة تحويل فاتورة المياه باسم الزوجة؛ لافتًا إلى أن ذلك لعدة أسباب.

وظهر ” العرفج ” في مقطع فيديو، وهو يقول: ” بمناسبة انطلاق البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه وبما أن الحياة في كل قطرة أقترح أن تكون فاتورة الماء باسم الزوجة لعدة أسباب ” .

وأوضح الكاتب الساخر، أن الأسباب هذه: ” منها قدرة المرأة العالية على التدبير وتعاملها المباشر مع الماء وقربها من شؤون المنزل والعاملين فيه واحتياجاتهم المائية ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8578 ] نشر منذ 8 دقائق

اذا كانت هناك ثقافة الترشيد لدى العائله فلا داعي للنظر في الاسم في الفاتوره-واذا كانت ثقافة الاسراف هيي السائده سواء في الماء او الطعام فلا داعي بكتابة الفاتوره بكل اسماء العائله-

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *