بالفيديو.. ” العرفج ” : أقترح أن تكون فاتورة المياه باسم الزوجة
قدم الكاتب الشهير، أحمد العرفج، اليوم الاثنين، اقتراحًا بضرورة تحويل فاتورة المياه باسم الزوجة؛ لافتًا إلى أن ذلك لعدة أسباب.
وظهر ” العرفج ” في مقطع فيديو، وهو يقول: ” بمناسبة انطلاق البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه وبما أن الحياة في كل قطرة أقترح أن تكون فاتورة الماء باسم الزوجة لعدة أسباب ” .
وأوضح الكاتب الساخر، أن الأسباب هذه: ” منها قدرة المرأة العالية على التدبير وتعاملها المباشر مع الماء وقربها من شؤون المنزل والعاملين فيه واحتياجاتهم المائية ” .
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 20 دقيقة
الا لأن المرأه هي اكثر من يسرف في استخدام
الماء …😅😅
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8578 ] نشر منذ 8 دقائق
اذا كانت هناك ثقافة الترشيد لدى العائله فلا داعي للنظر في الاسم في الفاتوره-واذا كانت ثقافة الاسراف هيي السائده سواء في الماء او الطعام فلا داعي بكتابة الفاتوره بكل اسماء العائله-