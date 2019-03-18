بالفيديو.. ” العرفج ” : أقترح أن تكون فاتورة المياه باسم الزوجة

نايف السالم(صدى):

قدم الكاتب الشهير، أحمد العرفج، اليوم الاثنين، اقتراحًا بضرورة تحويل فاتورة المياه باسم الزوجة؛ لافتًا إلى أن ذلك لعدة أسباب.

وظهر ” العرفج ” في مقطع فيديو، وهو يقول: ” بمناسبة انطلاق البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه وبما أن الحياة في كل قطرة أقترح أن تكون فاتورة الماء باسم الزوجة لعدة أسباب ” .

وأوضح الكاتب الساخر، أن الأسباب هذه: ” منها قدرة المرأة العالية على التدبير وتعاملها المباشر مع الماء وقربها من شؤون المنزل والعاملين فيه واحتياجاتهم المائية ” .