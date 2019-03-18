مدافع الوحدة لمتهميه بالتخاذل: حسبنا الله ونعم الوكيل

ماجد محمد(صدى):

أعرب عبد الإله العمري، مدافع فريق الوحدة الأول لكرة القدم، المعار من نادي النصر الموسم الجاري، عن غضبه ممن اتهموه بالتخاذل وتمنيه فوز النصر في مباراة فريقه الوحدة أمام النصر أمس الأول، التي انتهت لصالح الأخير بأربعة أهداف من دون مقابل.

وقال ” العمري ” : ” أنا لاعب وحداوي في الوقت الحالي، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، هو هداف مميز ” ، كما رد على المصري أحمد حسام ” ميدو ” مدربه، الذي طالب أمس الأول بمنع اللاعبين المعارين من مواجهة أنديتهم الأصلية كما هو الحال في الدوري الإنجليزي.

وأضاف مدافع الوحدة: ” ميدو على عيني ورأسي، وكان يهدف من تصريحه إلى رفع الضغوط عني، وهناك من يحاول إفساد العلاقة بين اللاعبين والمدرب ” ، فيما اُستدعي أمس لمنتخب تحت 23 عاما، اتخاذ أي إجراء ضد من ألمحوا إلى اتهام ميدو له بالتخاذل أمام النصر، قائلاً: ” حسبي الله فيهم، ردي عليهم في الملعب ” .