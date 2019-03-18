صورة.. كرسي صممته ” أرامكو ” وجلس عليه 3 ملوك

عادل الحربي(صدى):

نشر حساب مركز الدراسات والأبحاث والنشر الموثق لتاريخ الملك سعود بن عبدالعزيز ، صورة لـ ” كرسي ” صممته أرامكو وجلس عليه 3 ملوك.

وقال الحساب في تغريدة عبر ” تويتر ” إن هذا الكرسي صمم خصيصا من قبل ” أرامكو ” للملك سعود – رحمه الله – ، كما جلس عليه الملك فيصل والملك خالد رحمهما الله.

وأضاف أن الملك سعود كان يجلس عليه عند زياراته الى لشركة ارامكو، وبعده جلس الملوك الذين تبعوه، رحمهم الله جميعاً .