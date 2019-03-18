صورة.. كرسي صممته ” أرامكو ” وجلس عليه 3 ملوك
نشر حساب مركز الدراسات والأبحاث والنشر الموثق لتاريخ الملك سعود بن عبدالعزيز ، صورة لـ ” كرسي ” صممته أرامكو وجلس عليه 3 ملوك.
وقال الحساب في تغريدة عبر ” تويتر ” إن هذا الكرسي صمم خصيصا من قبل ” أرامكو ” للملك سعود – رحمه الله – ، كما جلس عليه الملك فيصل والملك خالد رحمهما الله.
وأضاف أن الملك سعود كان يجلس عليه عند زياراته الى لشركة ارامكو، وبعده جلس الملوك الذين تبعوه، رحمهم الله جميعاً .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69433 ] نشر منذ 42 دقيقة
رحم الله ملوكنا المتقدمين منهم والمتأخرين ,, آمين ,,