الإستئناف الإدارية في الشرقية تبدأ أول أحكامها ضد الصندوق العقاري

سامي المجيدير(صدى):

بدأت محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية اليوم الاثنين ، أول أحكامها ضد الصندوق العقاري.

حيث أيدت المحكمة الآلاف من الأحكام الابتدائية التي صدرت لصالح متضرري الصندوق العقاري من المحاكم الإدارية في الدمام وحفر الباطن والجوف وعرعر.

حيث نصت الأحكام على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري الذي بموجبه حول مستفيديه للبنوك التجارية متخلياً عن دوره في الإقراض من رأس ماله.

وألزمت المحكمة الصندوق العقاري بالالتزام بالفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435 القاضي باستثناء مستفيدي الصندوق العقاري الذين تقدموا بطلبات قبل تاريخ 23/7/1432 من تنظيم الدعم السكني.

والزم القرار الصندوق العقاري بمعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني واقراض كل مستفيد 500 الف ريال من رأس ماله.

وفي التفاصيل يقول الأستاذ احمد القحطاني المتحدث بإسم متضرري الصندوق العقاري ل ” صدى الالكترونية ” اننا حصلنا على حكم ابتدائي لصالحنا في شهر 5 من عام 1439 واستأنف عليه الصندوق العقاري ورفعت قضاينا الى محكمة الاستئناف، وحددت لنا محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية موعد في هذا اليوم الإثنين الموافق 11 رجب من عام 1440.

حيث عقدت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية جلستها القضائية في تمام الساعة الثامنة صباحا ونطقت بالحكم لصالح متضرري الصندوق العقاري مؤيدة بذلك آلاف الأحكام التي أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح المتضررين المتقدمين بقضاياهم في اربع محاكم إدارية في كل من

الدمام وحفر الباطن والجوف وعرعر.

وتعد هذه هي الجلسة الأولى في محكمة الإستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية ويتبعها العديد من الجلسات المتتابعة في الايام القادمة لإنهاء جميع المعاملات المرفوعة ضد الصندوق العقاري.

وتعد محكمة الاستئناف الإدارية في الدمام هي آخر محكمة تحكم في قضية متضرري الصندوق العقاري، حيث سبقتها اربع محاكم استئناف في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وابها.

وبهذا يسدل الستار على قضية متضرري الصندوق العقاري ويفقد الصندوق كل الفرص في الحكم لصالحه ولم يبقى بعد هذه الخطوة إلا الاستسلام لأحكام القضاء التي تجاوزت الى هذه اللحظة اكثر من 50 الف حكم نهائي وكذلك 100 الف حكم ابتدائي تنتظر دورها في محاكم الاستئناف.

وطالب القحطاني الصندوق العقاري بسرعة التنفيذ لأحكام القضاء ورفع الضرر عن المتضررين.

وفي الختام شكر القحطاني بإسم المتضررين مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

كما شكر أصحاب الفضيلة القضاة في ديوان المظالم وعلى رأسهم معالي الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم على انجازهم لهذا العدد الكبير من القضايا ضد الصندوق العقاري.