أسعار النفط تتباين في ظل تباطؤ الاقتصاد وتخفيضات أوبك

وكالات(صدى):

تباينت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل المخاوف من أن التراجع الاقتصادي قد يؤثر سلبا على استهلاك الوقود، لكنها تلقت الدعم من خفض الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الامريكية على إيران وفنزويلا.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 67.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0737 بتوقيت جرينتش بارتفاع ثمانية سنتات عن سعر الإغلاق السابق، ولم تبتعد كثيرا عن أعلى مستوى للعام الحالي الذي سجلته الأسبوع الماضي عند 68.14 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.43 دولار للبرميل منخفضة تسعة سنتات عن أخر تسوية ولكنها تظل قريبة أيضا من أعلى مستوى في عام 2019 عند 58.95 دولار.