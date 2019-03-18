الانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع تأهيل مستشفى الملك سلمان بالرياض

الرياض(صدى):

أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة المشاريع والشؤون الهندسية، أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض.

وتضمنت أعمال المرحلة الثالثة ” أقسام التنويم C1, C2 ” بسعة 60 سرير، وتأتي ضمن أربع مراحل رئيسية لتأهيل مستشفى الملك سلمان إذ تم تشغيل المرحلة الأولى “A1, A2 بسعة 60 سرير، والثانية “D1, D2” بسعة 36 سرير “.

وأفادت ” صحة الرياض ” أنه سيتم في أسرع وقت ممكن مباشرة البدء بأعمال المرحلة الرابعة والأخيرة B1, B2 بسعة 60 سرير، ليتم الاستفادة من كامل الأقسام.