الانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع تأهيل مستشفى الملك سلمان بالرياض
أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة المشاريع والشؤون الهندسية، أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض.
وتضمنت أعمال المرحلة الثالثة ” أقسام التنويم C1, C2 ” بسعة 60 سرير، وتأتي ضمن أربع مراحل رئيسية لتأهيل مستشفى الملك سلمان إذ تم تشغيل المرحلة الأولى “A1, A2 بسعة 60 سرير، والثانية “D1, D2” بسعة 36 سرير “.
وأفادت ” صحة الرياض ” أنه سيتم في أسرع وقت ممكن مباشرة البدء بأعمال المرحلة الرابعة والأخيرة B1, B2 بسعة 60 سرير، ليتم الاستفادة من كامل الأقسام.
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