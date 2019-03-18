فتاة تستدرج شخص عبر ” سناب شات ” للسطو المسلح على منزله

القاهرة(صدى):

تورط 6 أشخاص بالسطو المسلح على فيلا يقيم بها 4 خليجيين بالشيخ زايد في مصر؛ وذلك بعدما استدرجت فتاة من بينهم أحد المجني عليهم عبر تطبيق ” سناب شات ” لإقامة علاقة جنسية معه في الفيلا الذي يقيم بها، حتى تتمكن من سرقته.

وتوجهت الفتاة برفقة صديقتها إلى منزل المجني عليهم، وحينما وصلت زعمت أنها نسيت حقيبة يدها في السيارة فخرجت لإحضارها لتساعد 4 أشخاص آخرين عاطلين تربطها بهم علاقة صداقة على الدخول إلى ” الفيلا ” لسرقتها.

وهجم الجناة على المجني عليهم بالأسلحة البيضاء، وسرقوا ما يمتلكوه من أموال وهواتف محمولة وفروا هاربين؛ ليتم القبض عليهم عقبها في أحد الأكمنة وبحوزتهم المسروقات.