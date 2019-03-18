” حرس الحدود ” يعلن ترقية 4776 فردا من مختلف الرتب والتخصصات

الرياض(صدى):

أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي؛ قراراً بترقية (4776) فرداً من منسوبي حرس الحدود اعتباراً من تاريخ 10 / 7 / 1440هـ، بمختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء، وذلك في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

ورفع مدير عام حرس الحدود، أسمى عبارات الشكر والعرفان للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -يحفظه الله-، على دعمه اللامحدود لحرس الحدود.

وهنّأ البلوي؛ جميع الأفراد الذين تمت ترقيتهم، سائلاً لهم المولى -عزّ وجلّ- التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

وأشار إلى أن هذه الترقيات ستعزّز الجانب المعنوي لأفراد حرس الحدود لاسيما في الميدان، والخطوط الأمامية، وتعد حافزاً لهم لمواصلة ومضاعفة جهودهم في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.