بالفيديو والصور.. 7 نسخ سنويا فقط من سيارة ” كارمن ” الخارقة للأثرياء

مدريد(صدى):

تعد سيارة ” كارمن ” الإسبانية الكهربائية الجديدة من نوع السيارات الكهربائية الرياضية فائقة الجمال والنادرة جداً، حيث أنها أول سيارة من ألياف الكربون بالكامل، كما أنها للمحظوظين الأثرياء والأمراء فقط.

وظهرت السيارة الأسبوع الماضي في معرض جنيف الدولي للسيارات لعام 2019، فيما من المنتظر أن تطلق شركة ” هيسبانو سويسا ” سيارة ” كارمن ” الحديثة، المصنعة بشكل شبه كامل من ” ألياف الكربون ” الخفيفة الوزن في محيط هيكلها بالكامل، وتعتمد كلياً على ” الكهرباء ” .

ويبلغ ثمن السيارة الفاخرة 1.3 مليون جنيه إسترليني (1.69 مليون دولار)، في حين ستكون قوة محركها 1005 حصان؛ بينما صل إلى سرعة 62 ميلاً (100 كيلومتر في الساعة) في زمن أقل من ثلاث ثوان انطلاقاً من السكون، علماً بأن سرعتها القصوى تبلغ 250 كيلومتراً في الساعة، وسيبلغ الإنتاج السنوي لـ”كارمن” سبع سيارات، وسيقتصر عدد الإنتاج الإجمالي 19 سيارة فقط.