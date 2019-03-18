أقراط منع الحمل.. ابتكار جديد لتحديد النسل بالمجوهرات
ابتكر مجموعة من العلماء، في معهد جورجيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة، شكل جديد من وسائل منع الحمل على هيئة ” أقراط ” مصنوعة من المجوهرات توضع في شحمة الأذن، وينتقل مفعولها إلى الدم.
وبحسب المعلومات الواردة فإن الأقراط يتم غمرها في هرمونات اصطناعية وعند ارتدائها يمر مفعولها من شحمة الأذن إلى الدم، حيث أن هذه الهرمونات تعمل بنفس طريقة حبوب منع الحمل.
ولجأ العلماء لهذه التقنية لأن الكثيرين يتناسوا تناول الحبوب، كما أشار العلماء إلى أن نسيان تناول حبوب منع الحمل يتسبب في حدوثه، خاصة إذا تكرر نسيان تناوله لذا لجأوا لهذا الاختراع مؤكدين أنه فعال للغاية.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 8571 ] نشر منذ 18 دقيقة
نسيان حبوب منع الحمل يقابله نسيان ارتداء الاقراط-النتيجه وحده-
وبعدين الهرمونات الاصطناعيه التي تنتقل عبر شحمة الاذن يقابلها هرمونات نتيجة ملامسة شحمة الاذن بطريقة ما مما يسبب في اضطراب وتداخل الهرمونات وقد تعمل على شل حركتها بسيطرة الاخرى على الاولى-