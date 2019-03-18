” إرهابي المسجدين ” يرفض دفاع المحامين

ويلينجتون(صدى):

رفض برينتون تارانت، منفّذ الاعتداء الإرهابي على مسجديْ كرايست تشيرش بنيوزيلندا، دفاع المحامين عنه، وطالَبَ بمنحه حق الترافع عن نفسه أمام المحكمة؛ وكأنه متهم بريء مما يُنسب إليه.

ونقلت وسائل إعلام عالمية عن المحامي ريتشارد بيترز الذي عيّنته المحكمة للدفاع عن ” تارنت ” أثناء جلسة استماع أولية في المحكمة قوله: إن الأخير ” رفض تعيين محام له ” .

وأضاف ” بيترز ” أن ” تارانت ” ” يريد أن يترافع عن نفسه في المحاكمات القادمة ” ؛ مشككًا في الأنباء التي رجّحت عدم أهلية ” تارانت ” عقليًّا للمثول أمام المحكمة.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف أن يستخدم ” تارانت ” محاكمته منصةً لبثّ معتقداته العنصرية المتعلقة بقوة العرق الأبيض، على غرار قرينه الإرهابي اليميني النرويجي المتطرف أندرس بريفيك الذي قتل 77 شخصًا عام 2011.