نايف السالم(صدى):

ذكرت مصادر أن المملكة تعتزم شراء أكبر مطبعة في العالم لبناء منازل ثلاثية الأبعاد والتي تعد من أحدث تقنيات البناء في العالم، حيث يمكنها إنتاج مبان تبلغ مساحتها 12 × 27 × 9 أمتار، فضلاً عن هياكل مكونة من ثلاثة طوابق تبلغ مساحتها 300 متر مربع لكل طابق.

وكان برنامجا الإسكان وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) أعلن في نوفمبر الماضي عن نجاح تجربة بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتم بناؤه في 25 ساعة على يد أربعة سعوديين وخبيرين أجنبيين.

وتهدف التجربة السعودية في بناء منازل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى مواكبة التقدم التكنولوجي في عالم البناء المستقبلي، والاستفادة من أحدث التقنيات التي توصل إليها العالم، وأن تكون المملكة سباقة في تعزيز اعتماد تقنيات البناء المبتكرة في قطاع البناء والتشييد وتوطين صناعتها في السعودية بما يتفق وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.