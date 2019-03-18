توقعات ” السوق المالية ” : مضاعفة الاستثمار الأجنبي إلى 10% مع الانضمام إلى ” فوتسي “

علي القحطاني(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز، إن الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية سيرتفع إلى 10% قبل نهاية العام الحالي 2019، لافتا إلى دخول سيولة استثمارية إلى سوق الأسهم تراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار، مع الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، ومن بينها “فوتسي” و”إم.إس.سي.آي”.

وأبان القويز أن التدفقات الاستثمارية نتيجة عملية الانضمام ستنقسم إلى قسمين، الأول يسمى “استثمارات ساكنة”، التي تدخل السوق بوتيرة ضمها للمؤشرات ذاتها وبالوزن نفسه، وتشكل نحو 20% من الأصول، التي تقدر من 6 إلى 8 مليارات دولار، من إجمالي التدفقات المتوقعة البالغة 50 مليار دولار، ودخولها شبه مؤكد في المواعيد التي يُضم المؤشر فيها.

وأوضح أن القسم الثاني من التدفقات يسمى بـ “الأصول المدارة”، التي قد يتغير توقيت دخولها، ويمكن أن تأتي قبل عملية الانضمام، أو بالتزامن معها، أو في وقت لاحق، لافتاً إلى أنها تتأثر بنظرة المستثمرين للسوق من ناحية زيادة الوزن أو تخفيضه.