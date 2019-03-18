7 نصائح ذهبية لقيادة السيارة في حال انفجار أحد إطاراتها أثناء السير 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء الطرق عن 7 نصائح ذهبية لقيادة السيارة في حال انفجار أحد إطاراتها، ومن أبرزها: ” قد بالسرعة المناسبة فمهما كنت محترف للقيادة هناك حدود فيزيائيه إذا تخطتها أي سيارة يصبح من المستحيل السيطرة عليها “.

وأشار خبراء الطرق: ” عند انفجار أحد الإطارات حاول أن تبقى هادئآ قدر الإمكان وقم بتثبيت المقود بكلتا يديك بقوة ” ، لافتين: ” ابقي قدمك بعيدآ عن الفرامل ولا تقم بضغطها نهائيا “.

وشدد خبراء الطرق: ” ابقى بمسارك ولا تحاول تغييره أو الخروج من الطريق.. ابقى على مسار مستقيم قدر الإمكان ” ، موضحين: ” إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة يدوي قم بتغيير التعاشيق ( السرعات ) للأدنى تدريجيآ ولاتقم بهذه الخطوة إلا بعد التأكد من إنك تسيطر على السيارة جيدآ “إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة أوتوماتيكي فسوف تقوم بهذه المهمة لوحدها “.

وتابع خبراء الطرق: ” لا تحمل همَّ الفرامل فإن السحب ( Drag ) الناتج عن الإطار المنفجر سوف يقوم بمهمة الفرامل وتخفيف سرعة السيارة ” ، مضيفين: ” عند انخفاض السرعة إلى ٥٠ كيلومتر/ ساعة يمكنك ضغط الفرامل بلطف حتى تتوقف السيارة ” .