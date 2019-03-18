بسبب السب والقذف على ” واتساب ” .. محاكمة 170 رجل وامرأة بجدة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن هناك أكثر من 75 بلاغًا ودعوى قضائية رفعت في محافظة جدة؛ وذلك خلال 3 أشهر أطرافها 170 رجلا وامرأة.

وعن الجرائم التي أُدينوا بها، أوضحت المصادر أن أحكامًا صدرت ضد مدانين في قضايا ” سب وشتم وقذف وابتزاز ” عبر تطبيق ( واتساب ) .

من أبرز هذه الأحكام، حكم بجلد مواطنة 10 جلدات لثبوت سب مواطنة أخرى، وحكم بجلد امرأتين تبادلتا السب والقذف، وحكم بجلد زوج شتم مطلقته، وجلد آخر 40 جلدة لسبه مطلقته عبر رسائل عدة.

كما ذكرت المصادر أن المحاكم نظرت أيضًا في دعاوى ابتزاز واختراق لتطبيقي ” سناب شات وإنستجرام ” ، ونشر مقاطع مخلة عبر ” الواتساب ” ، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ” عكاظ ” .