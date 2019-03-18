وصفات طبيعية لتصغير الأنف بلا عمليات تجميل

أميرة خالد(صدى):

يمتلك الزنجبيل، قدرة كبيرة على تذويب الدهون تحت منطقة الأنف، والعمل على تصغيرها بدون اللجوء إلى العمليات التجميلية الجراحية التي قد تسبب لكِ خطرًا كبيرًا وفي بعض الأحيان ينتج عنها بعض الأخطاء.

ومن بين الوصفات الطبيعية التي تشمل الزنجبيل، لتصغير الأنف هي: خلطة الزنجبيل ومعجون الأسنان: اخلطي في وعاء ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون مع ملعقة صغيرة من معجون الأسنان، من ثم أضيفي ملعقة كبيرة من خل التفاح. حرّكي الخليط جيداً حتى يتماسك، بعدها طبقيه على أنفكِ واتركيه لمدة 10 دقائق.

وفي السياق نفسه، خلطة الزنجبيل وزيت الخروع: امزجي جيداً ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع، من ثم ادهني أنفك بالمزيج بواسطة أطراف أصابعك مع التدليك المستمر. بعدها اتركي المزيج على أنفك مدة 10 دقائق، واحرصي على ألا يحتكّ بمنطقة العينين.

وهناك خلطة أخرى وهي: خلطة الزنجبيل والماء: اطحني ملعقتين من الزنجبيل الطازج وامزجيه مع قليل من الماء الى أن يصبح الخليط متجانساً وشبيهاَ بالمعجون. من ثم طبقي الخليط على أنفك واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها اغسلي أنفك من الزنجبيل جيداً وجففيه بفوطة قطنية وادهنيه بكريم مرطب.