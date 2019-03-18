” هنيئا لك ايها الابن البار ” ..نص رسالة أم لابنها المتوفى بحادث نيوزيلندا الإرهابي

بغداد(صدى):

تيقنت الخطاطة العراقية المعروفة، جنة عدنان عزت، من خبر وفاة ابنها حسين خلال هجوم نيوزيلندا الإرهابي، بعد أيام عصيبة عاشتها دون معرفة مصيره.

وحصلت الخطاطة العراقية على الخبر اليقين، أمس الأحد، بأن ابنها حسين كان من ضمن ضحايا الهجوم.

وكتبت عزت على حسابها الشخصي بموقع ” فيس بوك ” : ” البشرى باستشهاد ولدنا حسين حازم حسين باشا مصطفى العمري ” .

وأضافت: ” هنيئا لك ايها الابن البار، كنت على وضوء وعلى سجادة الصلاة في بيت الله وفي صلاة الجمعة. نرجو لك من الله المغفرة وبيتا في الجنة. أبشر يا ضناي والديك راضين عليك ” .

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