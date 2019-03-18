فتوى تجيز شراء الرجل ” الدخان ” لزوجته ضمن حقها في النفقة!

القاهرة(صدى):

ظهرت في مصر فتوى ” غريبة ” مثيرة للجدل، بشأن شراء الرجل الدخان لزوجته إذا كانت قد اعتادت التدخين، وأنه عليه توفيره لها ضمن حقها في النفقة.

وفي هذا السياق، أكد عدد من علماء الأزهر الشريف في مصر، أنه لايجب التعامل مع هذه الفتوى كنص مقدس يجب الالتزام به.

بينما أكد أحد علماء الأزهر وإمام بوزارة الأوقاف، إن هذا النص صحيح، ولكن الفقهاء أفتوا به في سياق اجتماعي مختلف عن الذي نعيش فيه حاليا.