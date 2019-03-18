بالفيديو.. لاعب نيوزيلندي يسجد تضامنًا مع ضحايا هجوم المسجدين
سجد اللاعب النيوزيلندي كوستا بارباروسيس عقب تسجيله هدفا لفريقه الاسترالي ملبورن فيكتوري في بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم ،وذلك تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا.
وأشادت الجماهير بما قام به اللاعب تجاه الضحايا، معبرا عن تضامنه مع ضحايا الحادث الأليم.
وقال بارباروسيس في تغريدة له: ” أصلي من أجل كل شخص فقد حياته وكذلك من أجل أحبائهم، يوم حزين للغاية في تاريخنا ” .
اقرأ أيضًا:
بزي الفريق.. لاعبو نادي نيوزيلندي يودّعون زميلهم ضحية الهجوم الإرهابي
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4745 ] نشر منذ 59 دقيقة
يا صباح الخير و ما قصرت في تعاطفك
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4515 ] نشر منذ 28 دقيقة
اللهم أعز الإسلام والمسلمين.