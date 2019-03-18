بالفيديو.. لاعب نيوزيلندي يسجد تضامنًا مع ضحايا هجوم المسجدين

نواف السالم(صدى):

سجد اللاعب النيوزيلندي كوستا بارباروسيس عقب تسجيله هدفا لفريقه الاسترالي ملبورن فيكتوري في بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم ،وذلك تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا.

وأشادت الجماهير بما قام به اللاعب تجاه الضحايا، معبرا عن تضامنه مع ضحايا الحادث الأليم.

وقال بارباروسيس في تغريدة له: ” أصلي من أجل كل شخص فقد حياته وكذلك من أجل أحبائهم، يوم حزين للغاية في تاريخنا ” .

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