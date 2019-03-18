بالصور.. كيت ميدلتون تصدم نقاد الموضة وترتدي قميصها بـ ” المقلوب “

لندن(صدى):

تعرضت دوقة كامبريج كيت ميدلتون إلى انتقادات واسعة من قبل نقاد الموضة العالمية ،وذلك بعد خطأ قامت به دون أن تدري.

وظهرت كيت مرتدية قميصًا بنفسجيًا من دار غوتشي بالجهة المعاكسة، إذ ان الأزرار يجب أن تكون من الجهة الخلفية لا الأمامية.

وتعرضت دوقة كامبريج، هي وفريق عملها، للانتقادات لعدم انتباههم لهذا التفصيل، حيث كان يجب ان ينبهها ” الستايلست ” إلى كيفية ارتداء القميص.

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