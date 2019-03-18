ضاحي خلفان لأعداء الأمة العربية: ” تبًا لكم ” !

أبوظبي(صدى):

وجه نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان ،اليوم الأثنين ،رسالة شديدة اللهجة لأعداء الأمة العربية.

وقال خلفان: ” إلى أولئك الذين يحقرون الأمة ويستصغرونها تبا لكم، نحن أمة اذا تحديت اشتدت واذا تركت امتدت ” .

وتابع : ” ويل للمتخاذلين، ويل للذين يطعنون العروبة والاسلام من كل صوب، نحن امة تتلاحم بعد الإنقسام، نحن امة نتآزر رغم الخصام ” .

وأضاف: ” لن تحطمنا علمنة العلماني ولا إخوانية الإخواني ،منهجنا صحيح وقولنا صريح ” .