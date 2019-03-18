ضاحي خلفان لأعداء الأمة العربية: ” تبًا لكم ” !
وجه نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان ،اليوم الأثنين ،رسالة شديدة اللهجة لأعداء الأمة العربية.
وقال خلفان: ” إلى أولئك الذين يحقرون الأمة ويستصغرونها تبا لكم، نحن أمة اذا تحديت اشتدت واذا تركت امتدت ” .
وتابع : ” ويل للمتخاذلين، ويل للذين يطعنون العروبة والاسلام من كل صوب، نحن امة تتلاحم بعد الإنقسام، نحن امة نتآزر رغم الخصام ” .
وأضاف: ” لن تحطمنا علمنة العلماني ولا إخوانية الإخواني ،منهجنا صحيح وقولنا صريح ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48146 ] نشر منذ 58 دقيقة
ولد ولد ولد
هذا الي بيجيب الطرااااايد والغنايم😘
فيصل[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 26 دقيقة
خذ جزر ايو موسى
وبعدين نظر
انت والبشاورى الي لابسها
والله اني غايل رجليني
الله يعين