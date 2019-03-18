سفاح المسجدين زار إسرائيل أواخر 2016

القدس(صدى):

كشف مسؤولون إسرائيليون، أمس الأحد، عن زيارة منفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا لإسرائيل في أواخر عام 2016 م.

ودخل السفاح الاسترالي برينتون تارانت إسرائيل في أكتوبر 2016 بتأشيرة سياحية مدتها 3 أشهر، وأقام لمدة 9 أيام.

ولا توجد تفاصيل أخرى متاحة بشأن ما قام به السفاح خلال الزيارة، ولم تُجب السفارة الأسترالية، وقنصلية نيوزيلندا في إسرائيل، على طلبات للتعليق.

وفي أواخر 2016 أيضًا، زار تارانت صربيا، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، حيث توقف عند مواقع معارك تاريخية قبل أن يسافر إلى أوروبا الغربية في العام 2017.

وعاد إلى منطقة البلقان في، نوفمبر للقيام بجولة في مواقع تاريخية في: بلغاريا، ورومانيا، والمجر.

وتارانت متهم بقتل 50 شخصًا خلال هجوم إرهابي داخل مسجدين في مدينة كرايستشيرش، يوم الجمعة الماضي.

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