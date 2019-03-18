انتشال جثة مواطن سقط في بئر عميق بـ ” أثلة “

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة رنية، من انتشال جثة مواطن غريق ، توفى إثر سقوطه في بئر بمنطقة أثلة.

وكانت شرطة تربة قد تلقت بلاغًا من عدة أشخاص، يفيد بأن والدهم سقط داخل بئر بمنطقة أَثَلَة التابعة لمحافظة رنية، والتي تبعد عنها 50 كيلو شمالاً.

فيما باشر الدفاوبالوصول لموقع الحادث تبين غرق المواطن في البئر وتم انتشال جثمانه.

وما زالت التحقيقات جارية في الحادثة من قِبل

وفتحت الجهات المختصة، تحقيقا في الحادثة، بالتنسيق مع الشرطة، فيما يجري استلام ذويه الجثمان.