مستعينة بعلاج للجرب..انتحار عاملة منزلية في رفحاء

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة رفحاء، مساء أمس، واقعة انتحار عاملة منزلية أفريقية الجنسية، بتناولها مادة سامة ما أدى إلى موتها في الحال.

وبحسب وسائل محلية، فإن العاملة أنهت حياتها بتناولها لمادة لعلاج الجرب، وجرى نقلها إلى مستشفى رفحاء المركزي في محاولة إنقاذها لكنها كانت فارقت الحياة.

ومن جانبه باشرت شرطة رفحاء موقع الحادثة، وبدأت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد دوافع الانتحار.