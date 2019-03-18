توضيح من مدير بطولة كأس زايد للأندية بشأن حكم الهلال والأهلي
أكد مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال طلال آل الشيخ، على استحالة توجيههم لأي حكم أو مسئول إداري على حساب فريق عن فريق آخر.
ورد آل الشيخ، على سؤاله حول سبب تغيير حكم مباراة الهلال والأهلي من مصري إلى إماراتي قائلا : ” هل تغيير الاتحاد العربي الحكم من مصري إلى إماراتي من أجل خسارة الأهلي ” ،مضيفًا: ” أتمنى نبعد عن ثقافة التخوين والمؤامرة ” .
وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج ” الديوانية ” : ” أقسم بالله بأنّا لا نقف مع فريق عن فريق ولا نوجه الحكم، وكل ما نسعى إليه هو إنشاء جيل جديد من الحكام ” .
وكان عدد من النقاد الرياضيين رأوا أن الحكم الإماراتي الذي أدار مباراة الهلال والأهلي، وقع في آخطاء كارثية في بطولة كبيرة كبطولة كأس زايد.
وانتهى لقاء ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زياد للأندية الأبطال المقام بين الهلال والأهلي، بفوز الهلال بنتيجة 1-0، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض .
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12906 ] نشر منذ 1 ساعة
خخخخخ😊😂امحق مدير انت وصاحبك ولاعندكم سالفه😊😁نسيتو يوم تقفون مع الوصل ودعمهم ضد الآهلي مالت عليكم بس😊😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12906 ] نشر منذ 1 ساعة
ياذا الجيل😊😂ماجبتوه الا امامنا من فشل الحكم ماتدخل حتى بتعارض الوان حارس الهلال الشوط الآول مع لون الاهلي العب غيرها😊😂