ارتداء الملابس الضيقة تسبب العقم عند الرجال والسيليوليت عند النساء

أميرة خالد(صدى):

قد يعرض مداومة ارتداء الملابس الضيقة لفترات طويلة البعض لمشاكل صحية، تهدد القلب والدماغ والأمراض التناسلية.

وتشمل هذه الأمراض الآتي:

1-تدفق الدم: فارتداء الملابس الضيقة، يجبر القلب على بذل مجهود مضاعف في ضخ الدم إلى الأعضاء، ما يجعلك تشعر بالتعب، ويصيب الأطراف بالتورم.

2-الدوالي: مشكلة تصيب السيدات بنسبة 31%، بسبب ارتداء البناطيل الضيقة لفترات طويلة، ما يقلل من كفاءة الدورة الدموية، ويؤدي إلى تكوِّن الدوالي.

3-السيليوليت: تعتبر إعاقة الملابس الضيقة لعمل الدورة الدموية، سببًا في تكون العقيدات الدهنية ” السيليوليت “، خاصةً في منطقة الفخدين.

4-الشيخوخة المبكرة: قد تؤثر الملابس الضيقة على عملية التنفس، ما يؤدي إلى أكسدة الخلايا، وينتج عنها الشيخوخة المبكرة، وقد تؤثر صعوبة التنفس على سير عمل المخ، نظرًا لعدم إمداده بكمية الأكسجين اللازمة، ما يسبب الشعور بالصداع.

5-آلام بعضلات الجسم: إن ارتداء الملابس الضيقة لفترات طويلة، يقلل من حركة العضلات، ما يشعرك بآلام شديدة، خاصة بالفخذين وفقرات الظهر.

6-عثر الهضم: لا تسمح البناطيل الضيقة بتمدد المعدة بعد الوجبات، ما يسبب عسر الهضم، والحموضة، والإمساك، والألم المعوي، وتورم البطن.

7-مشاكل في الأعضاء التناسلية:

– بالنسبة للنساء، تسبب الملابس الضيقة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في المنطقة التناسلية، ما يعزز من نمو الفطريات والبكتيريا، ما يسبب الرائحة الكريهة ومشاكل صحية أخرى، كعدوى الخميرة المهبلية.

وبالنسبة للرجال، فإن ارتداء البناطيل أو الملابس الداخلية الضيقة، تؤثر على كمية وجودة الحيوانات المنوية، كما تسبب أيضا آلامًا بالخصية، وقدد تهددهم بالعقم.

8-التهابات جلدية: إن ارتداء الملابس الضيقة، يمنع الجلد من التنفس، ما يؤدي إلى إصابته بالالتهابات والحكة، فضلًا عن نمو الشعر إلى داخل، لأنها تمنعه من النمو بصورة طبيعية.

9-التعرق: تتسبب الملابس الضيقة في نمو البكتيريا والفطريات في منطقة الإبط أو القدم، ما يؤدي إلى زيادة التعرق، وتكون الروائح الكريهة.