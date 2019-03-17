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  3. بالفيديو.. مدربة فروسية: ركوب الخيل ليس له أي تأثير على جسم الفتاة

بالفيديو.. مدربة فروسية: ركوب الخيل ليس له أي تأثير على جسم الفتاة

بالفيديو.. مدربة فروسية: ركوب الخيل ليس له أي تأثير على جسم الفتاة
أميرة خالد(صدى):

أكدت مضاوي حمد، مدربة الفروسية، أن ركوب الخيل ليس له أي تأثير على جسم الفتاة، وأن هذه معلومة طبية مؤكدة.

وتابعت مضاوي خلال استضافتها في برنامج ” اتجاهات ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أنها تحدثت مع دكتورة نساء وتوليد، وأكدت لها أنه لا علاقة بركوب الخيل والدراجة وعذرية الفتاة.


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