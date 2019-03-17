بالفيديو.. مدربة فروسية: ركوب الخيل ليس له أي تأثير على جسم الفتاة

أميرة خالد(صدى):

أكدت مضاوي حمد، مدربة الفروسية، أن ركوب الخيل ليس له أي تأثير على جسم الفتاة، وأن هذه معلومة طبية مؤكدة.

وتابعت مضاوي خلال استضافتها في برنامج ” اتجاهات ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أنها تحدثت مع دكتورة نساء وتوليد، وأكدت لها أنه لا علاقة بركوب الخيل والدراجة وعذرية الفتاة.