بالفيديو.. مدربة فروسية: ركوب الخيل ليس له أي تأثير على جسم الفتاة
أكدت مضاوي حمد، مدربة الفروسية، أن ركوب الخيل ليس له أي تأثير على جسم الفتاة، وأن هذه معلومة طبية مؤكدة.
وتابعت مضاوي خلال استضافتها في برنامج ” اتجاهات ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أنها تحدثت مع دكتورة نساء وتوليد، وأكدت لها أنه لا علاقة بركوب الخيل والدراجة وعذرية الفتاة.
مدربة الفروسية #مضاوي_حمد:
ركوب الخيل ليس له أي تأثير على جسم الفتاة، وهذه معلومة طبية مؤكدة..#اتجاهات pic.twitter.com/E4hvDNZ0Ru
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 17, 2019
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