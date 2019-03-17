بالفيديو.. الفارسة مريم المزروع : هذه أصعب طيحة من على ظهر فرس إنجليزي
روت الفارسة مريم المزروع ، اليوم الأحد، قصة أصعب طيحة طاحتها من على ظهر فرس إنجليزي.
وقالت المزروع خلال لقاءها في برنامج ” اتجاهات ” حلقة اليوم : كنت راكبة فرس إنجليزي وكان معي مبدئات يتدربون وواحدة منهم طلعت صوت فخاف الخيل، وانا كنت طالعة أركب الخيل، ففلت رجلي من السرج ومسكت في عمود اللمبة.
وأضافت : كان من الممكن أنا اتعرض لكسر في رجلي بسبب هذا الموقف أو لإصابة كبيرة، ولكن الحمد لله جت سلمية هذه المرة.
وفي سياق متصل أكدت المدربة مضاوي حمد على أن ركوب الخيل ليس له أي تأثير على جسم الفتاة، قائلة ” هذه معلومة طبية مؤكدة “.
مدربة الفروسية #مضاوي_حمد:
ركوب الخيل ليس له أي تأثير على جسم الفتاة، وهذه معلومة طبية مؤكدة..#اتجاهات pic.twitter.com/E4hvDNZ0Ru
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 17, 2019
#فيديو
الفارسة #مريم_المزروع تحكي قصة أصعب طيحة طاحتها من على ظهر فرس إنجليزي..#اتجاهات pic.twitter.com/pF8GKn07lI
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 17, 2019
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