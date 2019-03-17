العدل : أنواع من الدعاوى والأحكام العمالية لا يُقبل فيها الاعتراض

عادل الحربي(صدى):

أوضحت “ وزارة العدل ” ، اليوم الأحد، أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل فيها الاعتراض عن طريق الاستئناف.

وقالت الوزارة إن الدعاوى التي لا تخضع للاعتراض عن طريق الاستئناف يحددها المجلس الأعلى للقضاء، وتكتسب الصفة النهائية بعد صدورها.

وأضافت : ترفض المحاكم العمالية الاعتراض على الأحكام بسبب المطالبة بشهادة الخدمة، أو المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل المودعة لدى صاحب العمل، والاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل عدا الفصل من العمل.

وأكدت أن الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، دعاوى التظلم من أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات.