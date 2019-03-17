حساب المواطن: لا يمكن تقديم اعتراض من خلال التطبيق الجديد

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامح حساب المواطن، أن اللغة المستخدمة في التطبيق الجديد، هي اللغة العربية، مشددا على ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة ومطابتها للبيانات المستخدمة في البوابة الإلكترونية.

وأكد البرنامج، على ضرورة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق باللغة الإنجليزية، موضحأ أنه لا يمكن تقديم اعتراض من خلال التطبيق، ولكن من خلال الرابط هنــــــــــــا .

وأطلق برنامج حساب المواطن، التطبيق الخاص بالبرنامج عبر متجري التطبيقات ” آبستور، جوجل بلاي ” ، لأجهزة نظامي iOS و Android.

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