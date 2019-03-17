زوران: الهلال قادر على الفوز حتى في جدة

ماجد محمد(صدى):

شكر زوران ماميتش، مدرب نادي الهلال، اللاعبين على المستوى الذي قدموه، خصوصًا مع الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وأضاف زوران: ” بالتأكيد غياب ادواردو مؤثر، لكنه سيعود في القريب العاجل، وطلبت من جحفلي بعض المهام التي نفذها بشكل جيد “، مؤكدًا على أن الهلال قادر على الفوز حتى في جدة.

يذكر أن لقاء ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زياد للأندية الأبطال المقام بين الهلال والأهلي، انتهى بفوز الهلال بنتيجة 1-0، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ” محيط الرعب ” .

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقين في إياب نصف النهائي يوم 15 أبريل القادم، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.