بالفيديو.. الأمير محمد بن فيصل: فزنا بالشوط الأول فقط والأداء أصبح ممتعاً

نواف السالم(صدى):

علق الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، على فوز فريقه أمام الأهلي في لقاء ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زياد للأندية الأبطال.

وقال فيصل خلال لقاء تفزيوني له عقب المباراة : فزنا بالشوط الأول فقط.. وكرة الفريق اختلفت عن بداية الموسم والأداء أصبح ممتعاً.

وأضاف : كل عناصر الهلال مؤثرة والفرق التي تريد التنافس لازم يكون عندها مجموعة في مستوى متقارب مثل الهلال.

وتابع : نلعب كل مباراة بمسؤولية كبيرة لنحمل أسم نادي عظيم وجمهور عظيم مثل جمهور الهلال وننافس في جميع البطولاتت.

وانتهى لقاء ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زياد للأندية الأبطال المقام بين الهلال والأهلي، بفوز الهلال بنتيجة 1-0، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ” محيط الرعب.