راهب يقرر التحول إلى أنثى ليصبح عارضة أزياء

واشنطن(صدى):

يروي متحول جنسي، يشارك في برنامج الواقع الأمريكي ” Project Podium ” ، تفاصيل حياته وسبب اتخاذ قرار إجراء العملية.

وأوضحت ميمي تاو أنها كانت رجلًا في تايلاند، قائلة: ” لم يكن هذا أمرا سهلا. لقد ترعرت في عائلة فقيرة جدا، لم يتمكن والداي من تحمل تكاليف دراستي، فأرسلاني إلى الدير.

وأضافت : ” وفي عمر 16 عاما، قررت أن أصبح عارضة أزياء وخضعت لعملية تحويل الجنس. لقد سعيت جاهدة من أجل بلوغ هدفي وقبل كل شيء بصفتي متحولة جنسيا، لأن علينا العمل أكثر من الآخرين ” .

وتابعت أنها سعيدة لأنها أول متحولة جنسيا تشارك في هذا البرنامج.