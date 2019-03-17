سلمان المؤشر: إن شاء الله نفوز في جدة

ماجد محمد(صدى):

قال سلمان المؤشر، لاعب نادي الأهلي، أنهم لعبوا الشوط الأول من المواجهة، وإنهم ينتظرون الشوط الثاني في جدة.

وأضاف سلمان: ” ربنا يوفقنا وننتقل للنهائي، وربنا يعوضنا في باقي المباريات بإذن الله، وإن شاء الله نفوز في جدة. ”

يذكر أن لقاء ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زياد للأندية الأبطال المقام بين الهلال والأهلي، انتهى بفوز الهلال بنتيجة 1-0، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ” محيط الرعب ” .

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقين في إياب نصف النهائي يوم 15 أبريل القادم، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.