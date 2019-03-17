بالفيديو.. سوريانو: واجبي منح جماهير الهلال الفرح

ماجد محمد(صدى):

أعرب جوناثان سوريانو، لاعب الهلال، عن سعادته بالفوز على الأهلي، مؤكدًا أن ” واجبه هو منح جماهير الهلال الفرح ” ، في إشارة إلى تسجيله هدف الفوز على الأهلي.

وأكد ” سوريانو ” في تصريحات تليفزيونية، أن المباراة كانت صعبة إلا أن الهلال تمكن من الانتصار.

وانتهى لقاء ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زياد للأندية الأبطال المقام بين الهلال والأهلي، بفوز الهلال بنتيجة 1-0، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ” محيط الرعب ” .

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