بالفيديو.. سوريانو: واجبي منح جماهير الهلال الفرح
أعرب جوناثان سوريانو، لاعب الهلال، عن سعادته بالفوز على الأهلي، مؤكدًا أن ” واجبه هو منح جماهير الهلال الفرح ” ، في إشارة إلى تسجيله هدف الفوز على الأهلي.
وأكد ” سوريانو ” في تصريحات تليفزيونية، أن المباراة كانت صعبة إلا أن الهلال تمكن من الانتصار.
وانتهى لقاء ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زياد للأندية الأبطال المقام بين الهلال والأهلي، بفوز الهلال بنتيجة 1-0، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ” محيط الرعب ” .
"واجبي منح جماهير #الهلال الفرح"#سوريانو صاحب هدف اللقاء الوحيد: كانت مباراة صعبة واستطعنا تحقيق الانتصار#الهلال_الأهلي
#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/JdGqHXY46g
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2019
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