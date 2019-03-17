بالفيديو.. ” السيسي ” لـ إعلامي قام بمقاطعة كلمته : ” متزعلش “

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو رد فعل فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تجاه إعلامي قام بمقاطعة في جلسة مستديرة بعنوان “ وادي النيل ممر للتكامل الإفريقي والعربي ” ، ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي

وحاول الإعلامي مقاطعة الرئيس المصري، لكن السيسي قطع عليه الكلمة، وطلب منه استكمال فكرته، قائلا بحدة: “ أكمل ” ، ليرد بشير: “ اتفضل يا فندم ”.

ومازح الرئيس المصري الإعلامي قائلا: “ معلش.. متزعلش ” ، متابعا بالقول: “ أنا أقصد أكمل، عشان الفكرة متروحش مني، متزعلش “.