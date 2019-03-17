بالفيديو.. ” السيسي ” لـ إعلامي قام بمقاطعة كلمته : ” متزعلش “
أظهر مقطع فيديو رد فعل فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تجاه إعلامي قام بمقاطعة في جلسة مستديرة بعنوان “ وادي النيل ممر للتكامل الإفريقي والعربي ” ، ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي
وحاول الإعلامي مقاطعة الرئيس المصري، لكن السيسي قطع عليه الكلمة، وطلب منه استكمال فكرته، قائلا بحدة: “ أكمل ” ، ليرد بشير: “ اتفضل يا فندم ”.
ومازح الرئيس المصري الإعلامي قائلا: “ معلش.. متزعلش ” ، متابعا بالقول: “ أنا أقصد أكمل، عشان الفكرة متروحش مني، متزعلش “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48120 ] نشر منذ 43 دقيقة
السيسي بطل عظيم
جابه الله هدية للعالم بأكملة
الله يوفقه ويسعده😘😘😘