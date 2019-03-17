” البناء والسباكة “.. أصحاب الحرف المهنية الأكثر خيانة للأزواج

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة شملت آراء أكثر من ألف مشترك، أسباب الخيانة والعوامل التي تدفعهم لذلك، بعد انتشارها بين الأزواج.

وجاء أصحاب الحرف المهنية المرتبطة بالبناء والسباكة واللحام في مقدمة المهن التي أبدى أصحابها نسبة مرتفعة من الخيانة الزوجية.

واحتل قطاع الطب المركز الثاني، وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثالثة، في حين وجاء العاملون في القطاع المالي والتعليم في المرتبة الرابعة، وأكد 9% من المشاركين بالاستفتاء قيامهم بالخيانة الزوجية.

وكان المركز الـ12، من نصيب العاملين في قطاع التسويق والعمل الاجتماعي والفندقي، وفي المرتبة الثالثة عشرة والأخيرة جاء أهل السياسة والعاملون بالثقافة والفنون كأقل الأشخاص المعرضين للخيانة الزوجية.