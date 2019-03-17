شركة موبايلي تعلن عن وظائف قيادية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروعها في مدينة الرياض، وأنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير التطبيقات والأنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، أو الهندسة.)

. مدير تطوير إدارة العملاء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة تقنية المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

وأبرزت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أبريل 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــــــــــا.