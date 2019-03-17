بالفيديو.. إمام مسجد لينوود الناجي من هجوم نيوزيلندا : ” الإرهاب لا يختار الناس “
أكد إمام مسجد لينوود الناجي من هجوم نيوزيلندا الإرهابي، اليوم الأحد، على أن الإرهاب يستهدف الجميع، ولايفرق بين شخص وآخر.
وقال إمام المسجد خلال لقاءه على قناة ” العربية ” : نحن كمجتمع مسلم الإرهاب لايختار بعض الناس ويتجاهل آخرين، الإرهاب إرهاب.
وأضاف :هؤلاء الناس عندما يهاجمون يهجمون الجميع بلا استثناء، وكل مايصيب المسلمين سيأثر على الطرف الآخر والعكس صحيح.
وأشار إلى أن المسلمين في نيوزيلندا لا يزالون يشعرون بأنهم في وطنهم، مضيفاً: ” أولادي يعيشون هنا. نحن سعداء “.
ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) منفذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشرش، أمس السبت أمام محكمة وجهت إليه تهمة القتل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69375 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يعينكم وينتقم من اعدائكم ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48081 ] نشر منذ 16 دقيقة
هذي رسالة لمن يتهم المسلمين بالأرهاب
الأرهاب موجود في كل مكان
وبمختلف الديانات😐