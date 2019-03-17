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  3. بالفيديو.. إمام مسجد لينوود الناجي من هجوم نيوزيلندا : ” الإرهاب لا يختار الناس “

بالفيديو.. إمام مسجد لينوود الناجي من هجوم نيوزيلندا : ” الإرهاب لا يختار الناس “

بالفيديو.. إمام مسجد لينوود الناجي من هجوم نيوزيلندا : ” الإرهاب لا يختار الناس “
ويلينجتون(صدى):

أكد إمام مسجد لينوود الناجي من هجوم نيوزيلندا الإرهابي، اليوم الأحد، على أن الإرهاب يستهدف الجميع، ولايفرق بين شخص وآخر.

وقال إمام المسجد خلال لقاءه على قناة ” العربية ” : نحن كمجتمع مسلم الإرهاب لايختار بعض الناس ويتجاهل آخرين، الإرهاب إرهاب.

وأضاف :هؤلاء الناس عندما يهاجمون يهجمون الجميع بلا استثناء، وكل مايصيب المسلمين سيأثر على الطرف الآخر والعكس صحيح.

وأشار إلى أن المسلمين في نيوزيلندا لا يزالون يشعرون بأنهم في وطنهم، مضيفاً: ” أولادي يعيشون هنا. نحن سعداء “.

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) منفذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشرش، أمس السبت أمام محكمة وجهت إليه تهمة القتل.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 69375 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله يعينكم وينتقم من اعدائكم ,, آمين ,,

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