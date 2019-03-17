” بـ3 ملايين دولار “.. ملكة جمال تقتل زوجها الثريّ في مطعم

سان خوان(صدى):

حكمت المحكمةُ الفيدراليةُ بالسجن مدى الحياة على ملكة جمال بورتوريكو للعام 1997 أوريا فاسكويز بتهمة الاستعانة بقاتل مأجوربـ3 ملايين دولار للتخلّص من زوجها الكندي الثري آدم آنهانغ منذ أكثر من عشر سنوات.

وتمّ إلقاء القبض على المأجور، بناء على بلاغ ن، أعزّ أصدقائه الذي قال إن صديقه اعترف له بقتل شخص ما، قائلًا : ” أراد التحقق من موت هذا الشخص.. وأراد مني أن أرى ما حدث في شارع سان خوستو “.

وكانت ملكة الجمال قد رتّبت لقاءً بين زوجها وقاتله في مطعم يقع في حي سان خوان التاريخي النابض بالحياة، وهو المكان الذي حدثت فيه الجريمة.

بعد أن انتهى الزوجان من تناول الطعام سارا إلى مرآب قريب للسيارات قبل أن يقوم كولون بطعن آنهانغ مرارًا وتكرارًا وضرب رأسه في أرض الشارع بين تقاطع شارعي سان خوستو ولونا.