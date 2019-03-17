فنان شهير يتهم زوجته بنشر صور فاضحة لهما عبر مواقع التواصل

أنقرة(صدى):

تواجه ميرفي شاربتشي أوغلو زوجة الفنان التركي بيرك أوكتاي بطل مسلسل ” علاقات معقدة “ ، السإجن ثر تقدم زوجها ببلاغ يتهمها بمشاركة صوراً فاضحة لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وتعود الواقعة بتقديم بيرك بلاغ ضد زوجته يتهمها بنشر صور فاضحة لهما ، فيما رفعت ميرفي دعوى طلاق رافضة هذا الاتهام، وأوضحت في أقوالها لمكتب المدعي العام قائلة، ” إن الحساب الذي تم نشر الصور عليه قد تم اختراقه “ .

من جانبه، صرّح المدعي العام بأن حساب ميرفي التي كانت تسعى للتخلص من الجريمة على الانستغرام متصل بنفس عنوان (بروتوكل الإنترنت)، وتم إثبات أنه تابع لشخص واحد، مما يعني كذبها.

وقرر المدعي العام إرسال ملف ميرفي شاربتشي أوغلو والضحية بيرك أوكتاي إلى مكتب الصلح قبل بدء المحاكمة العلنية.

وفي حالة عدم الصلح أو تنازل الطرفين عن القضية، فسوف تتم محاكمة ميرفي بالسجن من عامين إلى 6 أعوام، بتهمة إفشاء صور وأصوات حياة الممثل الخاصة.