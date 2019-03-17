شاب يقتل خطيبته بعد أن وعدته بالزواج

أبو ظبي(صدى):

أقدم عامل في دبي يحمل جنسية دولة آسيوية على قتل خطيبته السابقة داخل مركز المساج الذي تعمل به خنقاً وذلك بسبب خلافات غرامية بينهما كانت قد بدأت حين استلمت منه مبالغ مالية منه بعد أن وعدته بالزواج.

وتوجه الجاني إلى المركز الذي تعمل به في أحد الفنادق بمنطقة الرفاعة، باعتباره زبون، وحين اختلى بها في غرفة التدليك، حاول التفاهم معها وتذكيرها بعلاقتهما السابقة ثم طلب ممارسة الجنس معها فرفضت وطردته.

وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي فغضب بشدة، وأمسكها من الخلف ثم لفّ ذراعه حول رقبتها حتى سقطت على الأرض وضغط على رقبتها ثم تناول منشفة ووضعها على فمها حتى كتم أنفاسها وأنهى حياتها ، انتقاماً منها لسوء سلوكها معه.