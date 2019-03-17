أمانة جدة تعلن عن 30 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن توفر عدد (30) وظيفة شاغرة على بند الأجور، للسعوديين والسعوديات من حملة شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت أمانة جدة أن الوظائف وفق مسميات الوظائف التالية:

. مأمور سنترال (عدد 20 وظيفة/ للنساء.)

. كهربائي (عدد 10 وظائف/ للرجال.)

وأبرزت الأمانة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 10 رجب 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 14 رجب 1440هـ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــا.