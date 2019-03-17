بالفيديو.. طلاب يتسابقون للسلام على معلمهم السابق

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو مكانة المعلم في نفوس طلابه، إذ تسابق مجموعة من طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة البراء بن مالك الابتدائية بجدة للسلام على معلمهم السابق واحتضانه خلال زيارته لهم.

وكتب المشرف التربوي، بمكتب تعليم جنوب جدة، المعلم صالح جابر القبيسي الشهري، ومعلم الصف الأول سابقًا بالمدرسة في تغريدة من حسابه تعليقًا على المشهد: ” مدرستي الحبيبة الغالية بكل من فيها مدرسة البراء بن مالك، زرتها اليوم ولاقيت من زملائي أروع استقبال وترحيب، لكن استقبال أبنائي بالصف الأول عندما دخلت عليهم فجأة كان هو الأميز والأعظم، ما أجمل مشاعرهم واستقبالهم وعفويتهم، لحظات صعبة حاولت التغلب عليها. ”