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وزير الداخلية الإيطالي يهاجم الإسلام بعد مذبحة نيوزيلندا

وزير الداخلية الإيطالي يهاجم الإسلام بعد مذبحة نيوزيلندا
روما(صدى):

صرَّح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، بأن ” التطرف الوحيد الذي يستحق الانتباه إليه هو التطرف الإسلامي ” ، وذلك في تعليقه على مذبحة نيوزيلندا الإرهابية.

يأتي هذا التصريح الذي أثار جدلًا واسعًا، التصريحات الصادمة للسيناتور الأسترالي فرايزر أنينغ، والذي حمّل المسلمين الذين قتلوا في هجوم ” كرايست تشيرش ” ، مسؤولية ما حدث.

وقال السيناتور الإيطالي بعد الهجوم: ” السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزيلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إليها ” .

وقام إرهابي أسترالي، بهجوم مسلح على مسجدين في نيوزيلندا، أثناء أداء شعائر الجمعة الماضية، وأوقع 50 شهيدًا إلى جانب عشرات الجرحى.


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