قعيد يسامح إرهابي نيوزيلندا رغم استشهاد زوجته: ” العفو هو أفضل شيء “

ويلينجتون(صدى):

أعلن رجل خمسيني نجا من مذبحة نيوزيلندا الإرهابية وقُتلت زوجته فيها، عفوه عن مرتكب المذبحة، قائلًا ” العفو هو أفضل ما يمكن القيام به ” .

وأوضح الزوج فريد أحمد، وهو قعيد على كرسي متحرك و يبلغ من العمر 59 عاما، إنه ” لا يشعر بالكراهية تجاه برنتون تارنت ” مرتكب العمل الإرهابية.

وقال : ” أريد أن أقول له، (أي للقاتل الأسترالي) إني أحبه كإنسان. لكني لا أقبل ما قام به لأنه أمر خاطئ ” ، مضيفًا : ” أفضل شيء هو العفو والكرم والحب واللطف والإيجابية ” .

وتابع: ” أصلي له ولا أحمل تجاهه أي ضغينة ” .

يذكر أن الزوجة حسنة أحمد، 44 عاما، قد لقت حتفها في مسجد النور، وكانت الأولى من بين 4 نساء جرى استهدافهن في الاعتداء الذي أثار استياء عالميا واسعا.

وأوضح الزوج أن زوجته حرصت حسنة على مساعدة عدة مصلين على الخروج من جناح النساء والأطفال، إذ كانت تصرخ بأعلى صوتها حتى يخرج بعض الأطفال والنساء، و” حين حضرت إلي، لأني كنت على كرسي متحرك، تم إطلاق النار عليها. لقد كانت تسعف الناس وتناست نفسها ” ، وفقًا لزوجها.