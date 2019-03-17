” العقاري ” يذكر المستفيدين بشروط الدفعة الأولى للشراء

نايف السالم(صدى):

ذكر الصندوق العقاري المستفدين بشروط الدفعة الأولى لشراء العقار، قائلًا: نذكركم بأن الدفعة الأولى لشراء العقار أصبحت 5% بدلاً من 10%.

وأوضح الصندوق أن شروط تخفيض الدفعة المقدمة:

أن يكون لدى المستفيد عائلة.

أن يكون عمر المستفيد 25 عاماً أو أكثر.

أن يكون المسكن الأول.

أن تكون سعر الوحدة 800 ألف وأقل.

يذكر أن شروط شراء الوحدة السكنية الجاهزة من السوق هي أن تكون الوحدة السكنية مطابقة لشروط وأحكام الجهة التمويلية، والقدرة الشرائية للمواطن المستحق بناءً على الشروط والأحكام وآلية العمل.

وتتضمن خيارات برنامج “ قرض عقاري ” خمسة خيارات هي “ وحدة سكنية جاهزة، وحدة سكنية تحت الإنشاء، البناء الذاتي، رهن العقار، التمويل العقاري القائم. “