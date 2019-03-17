فتاة تساعد في القبض على مغتصبها بحيلة ذكية

لندن(صدى):

ساعدت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 19 عامًا في القبض على رجل يبلغ من العمر 36 عامًا أقدم على اغتصابها حينما كانا سويًا وعرضت عليه البقاء ليلة في غرفة الضيوف بمنزلها.

واستغل الرجل الفرصة، وحاول التحرش بالفتاة ولكنها رفضت ذلك وقاومته ليقوم باغتصابها، ولكنها نفذت حيلة ذكية كانت قد شاهدتها في التلفاز، وهي التسجيل للجاني على هاتفها الجوال أثناء الواقعة.

وبالفعل، تمكنت الفتاة من تسجيل واقعة اغتصابها على الهاتف صوتيًا؛ لتنجح في مساعدة الشرطة في القبض عليه وإثبات إدانته في الواقعة بالدليل.

ومن جانبه، قال القاضي ويليام هارت للمتهم: ” يكشف التسجيل كيف كانت الفتاة متعبة وتحت تأثير الكحول، وكل ما أرادته هو أن تتركها وشأنها، وواضح كيف كنت مصرًّا على الاستمرار في فعلتك، واغتصبتها فعلًا ” ؛ مضيفًا: ” يكشف التسجيل كيف كان رد الضحية واضحًا وصريحًا، ولكنك لم تتقبل الرفض واغتصبتها “، وبالإضافة إلى الحكم بحبسه 6 سنوات، مُنع من العمل في أي مجال يتطلب التعامل مع الأطفال أو البالغين الضعفاء.