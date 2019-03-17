120 مليون يورو قيمة كسر عقد جريزمان

ماجد محمد(صدى):

أكدت صحيفة ” ليكيب ” الفرنسية، أن برشلونة تحرّك بالفعل في الساعات الماضية لإتمام صفقة لاعب أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان جريزمان، محاولا استغلال خروج أتليتكو مدريد المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وجدد اللاعب تعاقده مع أتليتكو حتى عام 2023 بشرط جزائي يبلغ 200 مليون يورو، لكنه لن يُفعّل حتى يونيو المقبل، وحاليا يمكن لبرشلونة انتداب جريزمان مقابل شرط جزائي يبلغ 120 مليون يورو فقط.

وفي السياق نفسه، يشمل عرض برشلونة الجديد راتبا يقدّر بـ16 مليون يورو سنويا، بعقد يمتد حتى 2024 إن وافق جريزمان.