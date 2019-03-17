مئات الآلاف يطالبون بطرد سيناتور لتصريحاته المعادية ضد المسلمين

كانبرا(صدى):

طالب مئات الآلاف من الإستراليين بطرد السيناتور فرايزر أنينغ من البرلمان لتصريحاته العنصرية والمعادية للإسلام ، خاصة عقب الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا الجمعة الماضية والذي أسفر عن وفاة 50 شخصاً خلال صلاة الجمعة .

حيث قال السيناتور فرايزر أنينغ في بيان نشره عبر حسابه الشخصي بـ ” تويتر ” ، في تعليقه على الهجوم السافر على المسلمين بنيوزيلندا ، ” السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزيلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إليها ” .

وأضاف: ” لنكن واضحين، ربما يكون المسلمون ضحية اليوم. لكن في العادة هم المنفذون ” ، على حد تعبيره.

وأوضحت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد”،

وأكدت مصادر أن أكثر من 900 ألف شخص في أستراليا وقعوا على عريضة لعزله، في سابقة تحدث لأول مرة بتاريخ البلاد – وفقا لصحيفة ” سيدني مورنينغ هيرالد ” – .