  • الأحد 17

    مارس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. مئات الآلاف يطالبون بطرد سيناتور لتصريحاته المعادية ضد المسلمين

مئات الآلاف يطالبون بطرد سيناتور لتصريحاته المعادية ضد المسلمين

مئات الآلاف يطالبون بطرد سيناتور لتصريحاته المعادية ضد المسلمين
كانبرا(صدى):

طالب مئات الآلاف من الإستراليين بطرد السيناتور فرايزر أنينغ من البرلمان لتصريحاته العنصرية والمعادية للإسلام ، خاصة عقب الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا الجمعة الماضية والذي أسفر عن وفاة 50 شخصاً خلال صلاة الجمعة .

حيث قال السيناتور فرايزر أنينغ في بيان نشره عبر حسابه الشخصي بـ ” تويتر ” ، في تعليقه على الهجوم السافر على المسلمين بنيوزيلندا ، ” السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزيلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إليها ” .

وأضاف: ” لنكن واضحين، ربما يكون المسلمون ضحية اليوم. لكن في العادة هم المنفذون ” ، على حد تعبيره.

وأوضحت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد”،
وأكدت مصادر أن أكثر من 900 ألف شخص في أستراليا وقعوا على عريضة لعزله، في سابقة تحدث لأول مرة بتاريخ البلاد – وفقا لصحيفة ” سيدني مورنينغ هيرالد ” – .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *